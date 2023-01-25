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E-Devlet’in ücretsiz okulu BTK Akademi

Güncelleme Tarihi:

#E-Devlet#BTK Akademi#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
E-Devlet’in ücretsiz okulu BTK Akademi
Beyazıt Şenbük
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 07:00

Vatandaşın genellikle kamu kurumlarıyla ilgili işlemlerini yapmak için kullandığı e-Devlet, ücretsiz eğitim veren BTK Akademi’nin kapısını da aralıyor. Yabancı dil, robotik, kişisel gelişim gibi 9 farklı kategoride eğitim verilen BTK Akademi’den 3 yılda 1 milyon 175 bin 41 kişi faydalandı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde geliştirilen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 2020 yılında hizmete açılan BTK Akademi, düzenlediği ‘e-öğrenme’ sertifika programlarıyla, kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan kaliteli işgücünün üretilmesine katkı sağlamayı amaçlayan bir eğitim merkezi.

ÇOCUKLARA ÜYELİK SİSTEMİ

e-Devlet’teki arama motoruna BTK Akademi yazıp, online eğitim platformuna ulaştığınızda karşınıza 9 kategoride yer alan eğitim programları çıkıyor. Bu kategoriler toplamda 110 bin 411 dakikalık 218 çevrimiçi eğitimi içeriyor. Yaklaşık 3 yılda 1 milyon 175 bin 41 kişinin faydalandığı eğitimleri, gönüllü eğitmenler veriyor. Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanıyla ilgilenen herkes bu eğitimlerden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. 16 yaşından küçük kullanıcılar e- Devlet şifresine sahip olmadığı için üyelik sistemiyle, 16 yaşından büyükler ise e-Devlet şifresiyle giriş yapabiliyor. BTK Akademi Eğitmen Gönüllüsü olmak için en az ön lisans mezunu olunması ve sitedeki formu doldurarak başvuru yapılması gerekiyor.

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HANGİ DERSLER VAR?

Kişisel Gelişim

- Temel ve İleri Seviye İngilizce

- İletişim Stratejileri

- Ekip Liderliği

- Etkili Sunum Teknikleri ve CV hazırlama

- Stratejik Düşünme

- İkna Sırları

Yazılım

- Veri Bilimi ve Makine Öğrenme Atölyesi

- Algoritma ve Veri Yapıları

- C++ Programlamaya giriş ve ileri seviyeler

- Karakter Tasarımı ve 3Ds modelleme

- Python ile Makine Öğrenmesi

Tasarım

- Unity 3D Oyun Geliştirme

- Adobe After Effects ile Animasyon

- Eğitimde Oyunlaştırma ve Web 2.0 Araçları

ÜNİVERSİTELİLERE SİBER GÜVENLİK KAMPI

- Gençlik ve Spor Bakanlığı, BTK Akademi ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) işbirliğinde 1-9 Mart’ta Siber Güvenlik Kampı düzenlenecek. Üniversitelerin ilgili bölümünden öğrencilerin katılabileceği eğitim kampından faydalanmak isteyenler çevrimiçi kayıt oluşturacak. Ardından btkakademi.gov.tr üzerinden önkoşul eğitimlerini tamamlayacak. Aynı web sitesi üzerinden düzenlenecek sınavdan yüzde 70 oranında başarı sağlanması gerekecek. Başarılı olanlar İstanbul Marmaracık Gençlik Kampı Merkezi’ndeki kampa katılmaya hak kazanacak. USOM tarafından düzenlenecek eğitim sonucunda katılımcılara istihdam olanakları sağlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#E-Devlet#BTK Akademi#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

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