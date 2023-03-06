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e-Devlet uyarılarına rağmen SGK önlerinde EYT izdihamı

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#Eyt#E-Devlet#Sgk
e-Devlet uyarılarına rağmen SGK önlerinde EYT izdihamı
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 11:57

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT), ilgili kanunun yürürlüğe girmesinin ardından gelen başvurular nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önünde başlayan yoğunluk bugün de sürdü. Esenyurt SGK binası önünde izdiham çıkınca polis müdahale etti.

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EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, emekliliğe hak kazanan vatandaşlar SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İşlemlerin e-devlet üzerinden yapılabileceği uyarılarına rağmen vatandaşlar, çeşitli aksaklıklar yaşadıklarını belirterek SGK binaları önündeki bekleyişine devam ediyor. Vatandaşlar, Şişli ve Esenyurt SGK binalarının önünde de gece saatlerinden itibaren beklemeye başladı.

e-Devlet uyarılarına rağmen SGK önlerinde EYT izdihamı

SIRA BEKLEYENLER ARASINDA İZDİHAM

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Esenyurt'ta ise sıra bekleyenler arasında zaman zaman izdiham yaşandı. Tartışmaların da çıktığı kuyruktakilere polis müdahale ederek olayların büyümesini engelledi. Esenyurt SGK binasının önüne sabah saat 07.00'de geldiğini söyleyen Erdi Öztürk, "Herkes saat 05.00'te gelmiş. Bakalım bize sıra ne zaman gelecek" dedi. Hüseyin Bayram ise, "Akşam saat 03.00'ten itibaren buradayım. İçeri tam girecektim herkesi dağıttılar. Mağdur oldum şu anda. Gelen herkese iş yerlerine götürmek için kâğıt verdiler. Sonra çıkışlarını almak için tekrar gelecekler" dedi.

e-Devlet uyarılarına rağmen SGK önlerinde EYT izdihamı

 "BURAYA SABAHIN KÖRÜNDE GELDİM SIRA BEKLİYORUZ"

EYT işlemleri için Şişli SGK Binası önünde bekleyen Yaşar İşleyen, daha önceden yaşadığı bir iş kazası nedeniyle bağlanan maaş yüzünden e-devletten başvuru yapamadığını ifade ederek "E-devletten yapılıyormuş ama ben iş kazası geçirmiştim. Devlet bana küçük bir maaş bağladı. Ben maaş bağlandığı için e-devletten işlem yapamıyorum. Onun için burada beklemek zorundayım. Burada şu an ikinci bir işlem yapılacak. Prim doldu, yaş doldu, bekliyoruz bakalım" dedi.

e-Devlet uyarılarına rağmen SGK önlerinde EYT izdihamı

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Mehmet Erdoğan ise sürecin nasıl işleyeceği konusunda kurumların net bilgi sahibi olmadığını belirterek "Burada emeklilik için bekliyorum. Diyorlar ki bana; 'İş yerinden çıkış belgesi alacaksınız'. Ben 2019'da çıkış belgesi aldım, sisteme yansımamış. E-devletten 3-4 gündür uğraşıyorum, giremedim. Şu anda sıra bekliyorum. Alo 170'i aradım 'hiçbir sıkıntı yok' dedi. Buraya sabahın köründe geldim sıra bekliyoruz" diye konuştu.

e-Devlet uyarılarına rağmen SGK önlerinde EYT izdihamı

e-Devlet uyarılarına rağmen SGK önlerinde EYT izdihamı

e-Devlet uyarılarına rağmen SGK önlerinde EYT izdihamı

 

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#Eyt#E-Devlet#Sgk

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