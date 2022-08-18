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E-Devlet'e erişim artık tamamen ücretsiz! İnternet kotasından gitmeyecek

Güncelleme Tarihi:

#E-Devlet#İnternet Kotası#OPERATÖR
E-Devlete erişim artık tamamen ücretsiz İnternet kotasından gitmeyecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 12:49

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, üç operatörle yapılan anlaşma sonucunda, artık e-Devlet kotasız hale geldi.

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kotasız e-Devlet" Dönemi Başlıyor! Vatandaşlarımızın dijital hizmetlere kolayca erişmesi için yürüttüğümüz çalışmalardan birini daha hayata geçiriyoruz: Hangi operatöre kayıtlı olursanız olun e-Devlet Kapısı kullanımlarınızda artık mobil internet kotanızdan harcanmayacak."

Türkiye’de daha önce evrakla halledebilen resmi işlemleri dijital ortama taşıyarak kolaylık sağlayan e-Devlet, artık mobil internet paketlerinden harcamayacak.

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#E-Devlet#İnternet Kotası#OPERATÖR

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