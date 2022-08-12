E-Devlet’e ‘askerliğim’ uygulaması geliyor

Haberin Devamı

Beştepe’de düzenlenen Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı’nın açılışında konuşan Oktay, özetle şunları söyledi: “Gururla ifade etmek isterim ki devletin kısayolu ‘türkiye.gov.tr’ bugün 60 milyon 23 bin 454 kullanıcı sayısına ulaşmıştır. Bu doğrultuda bugün gündemimizde; Dijital Türkiye Portalı’na entegre edilecek yeni kamu hizmetleri, ‘askerliğim’ ve ‘varis-muris’ sekmesi gibi tek ekranda sunacağımız yeni alanlar telefonlarımıza gelecek. Tek kullanımlık şifre uygulamasının yaygınlaştırılması, e-Devlet mobil uygulamasının internet kotasını harcamadan kullanılması ve Dijital Türkiye Platformu Ödeme Altyapısı’nın kullanıma açılması gibi konular var.”