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E-Devlet’e ‘askerliğim’ uygulaması geliyor

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#Fuat Oktay#Beştepe#E-Devlet
E-Devlet’e ‘askerliğim’ uygulaması geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çok yakında askerlik işlemlerinin baştan sona takip edileceği ‘askerliğim’ ve veraset işlemlerini çevrimiçine taşıyan ‘varis-muris’ ekranının e-Devlet’te hizmete sunulacağını açıkladı.

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Beştepe’de düzenlenen Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı’nın açılışında konuşan Oktay, özetle şunları söyledi: “Gururla ifade etmek isterim ki devletin kısayolu ‘türkiye.gov.tr’ bugün 60 milyon 23 bin 454 kullanıcı sayısına ulaşmıştır. Bu doğrultuda bugün gündemimizde; Dijital Türkiye Portalı’na entegre edilecek yeni kamu hizmetleri, ‘askerliğim’ ve ‘varis-muris’ sekmesi gibi tek ekranda sunacağımız yeni alanlar telefonlarımıza gelecek. Tek kullanımlık şifre uygulamasının yaygınlaştırılması, e-Devlet mobil uygulamasının internet kotasını harcamadan kullanılması ve Dijital Türkiye Platformu Ödeme Altyapısı’nın kullanıma açılması gibi konular var.”

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#Fuat Oktay#Beştepe#E-Devlet

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