e-Devlet üzerinden öğrendi! Gitmediği 5 ilden HGS cezası geldi

Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 13:41

Tokat’ta özel halk otobüsü şoförü olarak görev yapan Şenel Gürses (55), hiç gitmediğini söylediği 5 şehirden gelen 18 adet HGS cezasına itiraz ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kentte özel halk otobüsünde şoförlük yapan Şenel Gürses, hiç gitmediği şehirlerden adına kesilen HGS cezalarıyla şaşkınlık yaşadı. Gürses, e-Devlet üzerinden gelen bildirimlerle durumu fark ettiğini ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirden geçiş cezası geldiğini söyledi.

5 İLDEN 18 TANE CEZA

Şenel Gürses, "E- Devlet'e bakarken adıma cezaların yazıldığını gördüm. Kapımda bir aracım var kendim otobüs şoförü olmama rağmen baktım ki evimin önünde duran araca ceza yazılmış. Hepsiyle ilgili itirazda ve suç duyurusunda bulundum. Savcı beye ifade verdim. 5 tane ilden Adana, Mersin, İstanbul, Kırşehir ve Niğde’den ceza geldi. 18 adet ceza, ben o tarihlerde sürekli şoförlük yaptığım için çalışıyordum. İlk gördüğüm de şok oldum" dedi.

