e devlet şifresi nasıl alınır 2020? E devlet şifremi unuttum yeni şifre nasıl alırım?

E devlet şifresi nasıl alınır? sorusu son günlerde en fazla araştırılan konulardan oldu. Sigorta işlemlerinden, maaş bordrosu almaya kadar birçok işlemin gerçekleştiği e devlet sayfasına giriş yapmak için TC Kimlik Numarası ve E-Devlet şifresinin doğru şekilde sisteme girilmesi gerekiyor. Peki, E-Devlet şifresi nasıl alınır? İşte, e devlet şifre alma işlemiyle ilgili ayrıntılar.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Hizmetlerden faydalanmak isteyen kişilerin, öne sürdükleri kişi olduklarının doğrulanması için şifre alınması gerekmektedir. Kimlik doğrulama için farklı araçlar kullanılabilir: Kullanıcı adı ve parola, e-posta ve parola vb. e-Devlet Kapısı, kimlik doğrulama için Kimlik numarası ve şifre, e-imza, mobil imza, T.C. Kimlik Kartı kullanır.

Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir.

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İNTERNET BANKACILIĞI İLE E-DEVLET GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilirsiniz.

ŞİFRE UNUTULUNCA NASIL YENİ ŞİFRE ALINIR?

Daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.

E-DEVLET ŞİFREMİ UNUTTUM-TIKLAYINIZ

Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.