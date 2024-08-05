E-5'teki Motosiklet şovu çok kötü bitti... Metrelerce yerde sürüklendi

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Kaza, geçtiğimiz günlerde D-100 Karayolu Avcılar mevki Esenyurt istikametinde yaşandı. İddiaya göre seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü diğer sürücüye kask kamerasını göstererek, "Al tekere, kayıtta" dedi.

Bu sırada hızlanan diğer motosiklet sürücüsü tek tekerlek üzerinde şov yapmaya başladı. Bir ara dengesini kaybeden sürücü sırt üstü yere düştü.

Düşen sürücü yerde metrelerce sürüklenirken, motosiklet ise yola savruldu. Kaza anı diğer motosikletlinin kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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