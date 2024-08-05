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E-5'teki Motosiklet şovu çok kötü bitti... Metrelerce yerde sürüklendi

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#İstanbul#Avcılar#Motosiklet
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 13:42

Avcılar D-100 Karayolu'nda uzun süre motosikletle tek tekerlek üzerinde ilerleyen sürücü kaza yaptı. Sürücünün motosikletten düşerek metrelerce sürüklendiği anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, geçtiğimiz günlerde D-100 Karayolu Avcılar mevki Esenyurt istikametinde yaşandı. İddiaya göre seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü diğer sürücüye kask kamerasını göstererek, "Al tekere, kayıtta" dedi.

E-5teki Motosiklet şovu çok kötü bitti... Metrelerce yerde sürüklendi

Bu sırada hızlanan diğer motosiklet sürücüsü tek tekerlek üzerinde şov yapmaya başladı. Bir ara dengesini kaybeden sürücü sırt üstü yere düştü.

E-5teki Motosiklet şovu çok kötü bitti... Metrelerce yerde sürüklendi

Düşen sürücü yerde metrelerce sürüklenirken, motosiklet ise yola savruldu. Kaza anı diğer motosikletlinin kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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E-5teki Motosiklet şovu çok kötü bitti... Metrelerce yerde sürüklendi

 

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#İstanbul#Avcılar#Motosiklet

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