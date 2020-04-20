MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriE-5'te trafik yoğunluğu
GeriGündem E-5'te trafik yoğunluğu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 20.04.2020 - 18:07,Son Güncelleme:

E-5'te trafik yoğunluğu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
E-5'te trafik yoğunluğu
Abone Olgoogle-news

Koronavirüstedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası ilk mesai gününde D 100 karayolunda akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul’un da aralarında olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Yasağın ardından 2 günlük kısıtlama bugün gece saat 00.00’da sona erdi. Haftanın ilk mesai günü akşam saatlerinde D 100 karayolunun Avcılar’dan Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle