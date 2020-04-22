E-5'te 'pes' dedirten sürücü

E-5 karayolu Kartal mevkiinde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda, otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü art arda makaslar atarak diğer araçları solladı.

Sürücü, bu sorumsuz davranışıyla hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını adeta hiçe saydı. Sürücünün art arda makas attığı anlarda bir kaza yaşanmaması olası bir faciayı önlemiş oldu.