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Haber Giriş: 03.02.2020 - 16:57,Son Güncelleme:/

E-5'i kilitleyen yangın!

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E-5 İncirli mevkiinde meydana gelen araç yangını nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan araç söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

E-5 karayolu İncirli mevkiinde seyir halinde bulunan bir araçta, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Bu sırada trafik neredeyse durma noktasına geldi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

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