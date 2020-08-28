DYK kursları ne zaman başlıyor? MEB illere yazı gönderdi!

MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi. Resmi ve özel eğitim kurumları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik, 31 Ağustos 2020-6 Haziran 2021 tarihlerinde destekleme ve yetiştirme kursları açabilecek. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) illere gönderdiği 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin yazıya göre, resmi ve özel eğitim kurumları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik, 31 Ağustos 2020-6 Haziran 2021 tarihlerinde destekleme ve yetiştirme kursları açabilecek.

Bakanlık, illere yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin yazı gönderdi. Yazıya göre; Resmi ve özel eğitim kurumları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik, 31 Ağustos 2020 - 06 Haziran 2021 tarihlerinde destekleme ve yetiştirme kursları açabilecek.