MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDYK kursları ne zaman başlıyor? MEB illere yazı gönderdi!
GeriGündem DYK kursları ne zaman başlıyor? MEB illere yazı gönderdi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 28.08.2020 - 17:23 | Son Güncelleme:

DYK kursları ne zaman başlıyor? MEB illere yazı gönderdi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
DYK kursları ne zaman başlıyor? MEB illere yazı gönderdi!
Abone Olgoogle-news

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) koronavirüs nedeniyle Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında dersler geçtiğimiz mart ayında iptal edilmişti. Gözler şimdi yeni eğitim yılında DYK kurslarının yapılacağı tarihlerde. Peki, DYK kursları ne zaman başlıyor?

MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi. Resmi ve özel eğitim kurumları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik, 31 Ağustos 2020-6 Haziran 2021 tarihlerinde destekleme ve yetiştirme kursları açabilecek. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) illere gönderdiği 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin yazıya göre, resmi ve özel eğitim kurumları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik, 31 Ağustos 2020-6 Haziran 2021 tarihlerinde destekleme ve yetiştirme kursları açabilecek.

Bakanlık, illere yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin yazı gönderdi. Yazıya göre; Resmi ve özel eğitim kurumları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik, 31 Ağustos 2020 - 06 Haziran 2021 tarihlerinde destekleme ve yetiştirme kursları açabilecek.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle