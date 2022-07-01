DW Türkçe ve Amerika’nın Sesi’ne erişim engeli

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RTÜK şubat ayında, lisans başvurusu yapmaları için iki kuruma da üç günlük süre tanımış, lisans başvurusu yapmamaları halinde internet sitelerinin denetleneceğini açıklamıştı. RTÜK’ün talebiyle, lisans başvurusu yapmayan iki internet sitesine de dün Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi. İki internet sitesine de erişim sağlamaya çalışanlar, “30/06/2022 tarihli ve 2022/7982 D.İş sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir” ifadeleriyle karşılaştı.