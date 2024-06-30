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Düzensiz göçte açılım yapacağız

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#Ali Yerlikaya#Düzensiz Göç#Gaziantep
Düzensiz göçte açılım yapacağız
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e geldi.

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İlk olarak Gaziantep Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Yerlikaya, Vali Kemal Çeber’den kente ilişkin brifing aldı. Yerlikaya daha sonra Büyükşehir Belediyesi’nde sivil toplum örgütleri temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Yerlikaya, İstanbul’dan sonra en fazla göçmenin Gaziantep’te bulunduğunu belirterek özetle şunları söyledi:

“Yakın süreçte Sayın Cumhurbaşkanı’mızın talimatlarıyla kayıtdışılıkla mücadeleyle de ilgili açılımlarımız olacak. Yakın zamanda açıklayacağımız yaklaşımları, yeni konuları ve düzensiz göçle mücadeledeki var olan gücümüzü pekiştirmek ve hiçbir zaman duraksamadan devam etmek ama düzenli olan göçmenlerle ilgili olan meselelerimiz var. Onlarla ilgili kamuoyunda, iş dünyasında beklenilen açılımları yapmakla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Gaziantep’teki mobil göç araçlarımızın sayısını da 25’e çıkarttık. Bu çalışmayı Şanlıurfa ve Kilis’te de yapmaya başladık.” 

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#Ali Yerlikaya#Düzensiz Göç#Gaziantep

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