'Düzensiz göç söz konusu değil'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen Kanal D, CNN Türk ortak yayınında gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

TÜRKİYE YOLGEÇEN HANI DEĞİL

“Biz göçmenlerle ilgili en önemli adımı Suriye’de attık. Suriye’den bize 4 milyona yakın göçmen geldi. Meslek, sanat sahibi birçok Suriyeli bizde vatandaş oldu. Afganistan durumu biraz daha farklı. Biz şu anda gerek İran gerek Irak’tan duvarlarımızı ciddi oranda yükseltiyoruz. Sınırlarımız bu surlarla, duvarlarla örülüyor. Herkes şunu da bilsin ki Türkiye yolgeçen hanı değildir. Bütün bunları biz ölçüyoruz biçiyoruz adımımızı ona göre atıyoruz. Sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde sınırlarımızdan düzensiz göç akını söz konusu değil. Sınırlarımız kontrol altında. Sınır bölgelerimize ilave birlikler sevk edildi. Bu tedbirleri niye alıyoruz? Düzensiz göçü engellemek için. Ama birileri içeride bu işleri kabartmak için elinden geldiği gibi, sabun köpürtür gibi yalanla beraber bu adımları atıyorlar.

TALİBAN LİDERİNİ KABUL EDEBİLİRİM

Taliban’la bunların yaşadığı şu andaki süreç çok sıkıntılı. Bu konuda da biz bazı çalışmalar yapıyoruz; nedir? Taliban’la bazı görüşmelere varıncaya kadar şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki ben bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir. Niye, çünkü bunları kontrol altına alamazsak Afganistan’daki barışı sağlamamız mümkün olmaz. Bununla ilgili olarak üst düzey yönetici arkadaşlarımı yurtdışına gönderdim. Katar’la bu akşam görüşmem oldu. Diplomasi dediğiniz nedir? Diplomasi dediğiniz budur.

SOSYAL MEDYAYA DÜZENLEME GEREKİYOR

Şahsen bu sosyal medyaya hiç olumlu bakmıyorum ve Meclis’in açılmasıyla birlikte sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gerektiğine inanıyorum. Dürüst, doğru bir şeyi düşüneceğimiz yerde yalan yanlış haberlerle vatandaşımız çok farklı yöne doğru evriliyor. Bizim buna müsaade etmememiz lazım. RTÜK ne ile uğraşacak yani. Yangınla mücadelemize gerçek dışı bilgilerle leke sürmeye çalışıyorlar. Buna nereye kadar tahammül edeceksin. Artık bu yıkıcı faaliyetleri yapanlara bakıyor, hiç şaşırmıyoruz ama bir bedeli olsun diyorum.

BİR KULAĞIMDAN GİRİYOR, ÖBÜRÜNDEN ÇIKIYOR

(Sanatçılar girişiminin açıklaması) Bir kulağımdan giriyor öbür kulağımdan çıkıyor. Onlar meslekleri hangi sanatsa sanatlarını icra etsinler. Bizde başarı oranına göre onlara saygı duyalım. Kalkıp da ‘erken seçimmiş, şu andaki başkanlık sistemi doğru değilmiş’ bırak o iş bizim işimiz ya. Biz ömrümüzü verdik, anlamazsın o işlerden. Piyanodan anlıyorsan piyona çal, sazını çal dinleyelim. Kalkıp da bu işlere burnunu sokma. O iş bizim işimiz.

ONLAR DA BEDELİNİ ÖDEYECEK

(Ekşi Sözlük’teki ‘halk ayaklanmak için ne bekliyor’ mesajı) Hiçbir dijital mecra hukuktan azade değildir. Onlar da gereği gibi bunun bedelini ödeyecektir. Takma isimlerin arkasına saklanarak kişilere iftira, hakaret edilmesine, milli, manevi değerlere küfredilmesine, ayaklanma çağrılarına müsaade etmeyiz. Yargı da müsaade etmez. Darbe çağrısı ve ırkçılığın yatağı olmuş vaziyette. Adı üzerinde Ekşi Sözlük. Bayağı ekşi.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

HIZLA AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİNE BAŞLAYACAĞIZ

“Orman yangınları şu anda ciddi manada kontrol altına alınmış vaziyette. Bütün araç gereç noktasında, gerek uçaklarla gerek helikopterlerle gerek itfaiye araçlarıyla hakikaten farklı bir güce eriştik. Bu gücümüz yangın söndürmede başarı oranımızı ciddi manada arttırdı. Helikopterlerimiz, uçaklarımız büyük fonksiyon icra ettiler. Burada iyi bir yere Türkiye artık ulaştı. Bunu da artık arttırarak devam ettireceğiz. Birilerinin dediği gibi, ‘ne helikopter, ne uçak gördük’, öyle bir şey yok. Hava filomuzu çok daha verimli hale getirdik; uçaklarımızın su atma kapasitesi arttırıldı, kiralama yollarına da gittik. Dost ülkelerden destekler geldi. Önümüzdeki yıl daha farklı düşüncelerimiz var. Örneğin önümüzdeki yıl belki kendimize ait uçağımızı satın alacağız.

ACABA ONLAR NEREDEN İZLEDİ

Bakın gözü var görmez, kulağı var duymaz; yani her şey dört dörtlüktür diye bir iddianın içinde olamam. Ama şöyle bir gerçek var yangınla mücadele ederken bütün imkânlarınızı seferber ediyorsunuz. Yetersiz kalmanın tanımı nedir. Bakanlarımızla, 6 bakanım her an orada oldu, itfaiye ekiplerimiz orada oldu. Peki bunu söyleyenler acaba kendileri bunu nereden izlediler. Sadece iftira at tutmazsa iz bırakır. Yaptıkları iş bu.

HEDEFİMİZ BİR YILDA İNŞAATLARI BİTİRMEK

Daha ilk gün hemen zarar tespit komisyonlarını devreye soktuk. Bunlar çalışmalarını başlattılar. TOKİ işini yüklendi ve süratle bir ay içinde inşaatlarımıza başlayacağız. Hedef 1 yıl içinde bu inşaatları bitirmek. Bir yılın sonunda yangınların olduğu konutları en uygun şekilde, en uygun yerlerde yapıp bitirmek.

YAPILANMAYA GİDEMEZSİNİZ

Anayasanın 169. maddesi çok açık. Kesinlikle yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir. Orada yapılanmaya gidemezsiniz. Başka çeşit tarım ve hayvancılık yapamazsınız. Bu bölgelerde hızla ağaçlandırma faaliyetlerine başlayacağız.

GEÇMİŞİNDE CHP ZİHNİYETİ VAR

Bakın THK devletin bir kurumu değildir. THK, nasıl çeşitli vakıflar, dernekler varsa THK bunlardan bir tanesi. Kurumun elindeki uçakların yetersiz olduğunu, THK mezarlığına döndüğünü söylemiştim ben. Oraya bir ziyaretimde hali gördüm. THK yetkilileri gerekli adımları atmadığı gibi çalışır durumdaki uçakların bakımını yaptırmayarak çürümeye terk etmişlerdi. Bunların 3 tanesi pert, 6 tanesi ehh. Kurumun arkasında CHP zihniyeti vardı. THK’yı çalışamaz hale getiren sizsiniz. Kurumun içine düştüğü durumu, kurumu bu hale getirenlerin kara propagandalarıyla hükümete yöneltme çabalarını hayretle izliyorum. Dürüst olun, samimi olun.”

BÜTÜN İHTİMALLER ÜZERİNDE DURDUK

“Yangınların çıkış nedeni olarak bütün ihtimaller üzerinde durduk. Bunların polisiye olarak araştırmaları yapıldı. Özellikle bütün teşkilatımızın oralardaki faaliyetleriyle; acaba buralarda böyle bir şey var mı yok mu araştırmaları yapıldı. Yürüyen soruşturmalarda gözaltına alınanlar, tutuklananlar var. Aldığımız istihbaratlar var. MİT’in, emniyet istihbaratın verdiği bilgiler var. Şunu biliyoruz ki bunlar arasında ailesinde terör örgütüyle iltisaklı kişiler var. Geçen yıl Hatay’da bunları yaşadık. Hatay’da yaşadıklarımızın içinde teröristler de çıktı. Yitirdiğimiz her bir canın hesabını soracağız dedik.”

HER AN HEYELAN OLABİLİR

“Yangınlarla uğraşırken bir diğer tarafta sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. Şu an itibarıyla bir tane kaybımız var ama henüz aranmakta olan başka vatandaşlarımız da var. Tüm bakan arkadaşlarımız, AFAD, hepsi şu anda oradalar. Arkadaşlarla görüştük az önce, ‘Oralardan ayrılmayacaksınız’ dedik. Ben tüm vatandaşlarıma bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Darda, zorda kalmadıkça ulaşıma adeta kapalı sayılabilecek karayollarını tercih etmeyin. Çünkü her an heyelan olabilir, Allah göstermesin trafik tıkanıklığının ötesinde tehditler olabilir. Bu tehditler içinde can güvenliği olayı var. Nereden yol veriyorlarsa oralardan gitmek en isabetlisi olacaktır.”

YÜZ YÜZE EĞİTİME İKNA OLURSAK HAYIRLI OLSUN DERİZ

“Müjdeyi yeni Milli Eğitim Bakanımızla, kabine toplantımızda müzakere edeceğiz. Kendisi sunumunu yapacak; bu da o konular arasında yer alıyor. Aşılarla ilgili çalışmalar bu konular arasında yer alıyor. Yüz yüze eğitime geçebilmek; Mahmut Bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa, ‘Okullarımızı açalım’ diyorsa, biz de kabine olarak ikna olursak hayırlı olsun deriz. Çocuklarımız da okullarına hasret kaldılar.

(Fındık alım fiyatları) Bugüne kadar buğdaydan çaya pek çok ürünün alım fiyatını açıkladık. Üreticilerimizin bu fiyatlardan genel olarak memnun olduğunu görüyoruz. Bu mahsul döneminde de fındık üreticilerinin yanında olmayı sürdüreceğiz. Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam esasına göre, en kalite Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira. Levant kalite fındık için kilogram başına 26.5 liradır. Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacak.”

AFGAN CUMHURBAŞKANIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile telefonda görüştü. Erdoğan, Afganistan’ın istikrara kavuşması için Türkiye olarak dost ve kardeş Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi. Erdoğan, ayrıca İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de telefonla görüştü, göreve başlaması dolayısıyla Reisi’yi tebrik etti.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara