Düzenlemeler TBMM'de

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- Memurlara verilecek ek zammı içeren ve emekli maaşlarında alt sınırı 2 bin 500 TL’ye çıkaran teklife göre, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar 2 bin 500 liranın altında olamayacak. Bu tutardan düşükse farkı Hazine karşılayacak. Ayrıca memurlara 2022 yılı ilk 6 ayı için belirlenen ücret artışı yüzde 5 yerine 7.5 olarak verilecek.

- Bireysel Emeklilik Sistemi için devlet katkısı yüzde 25’den 30’a çıkarılacak, 45 yaşı dolduran çalışanlar da dahil olabilecek.

FİYAT FARKI VERİLECEK

- Doğalgaza kademeli fatura sistemi geliyor. BOTAŞ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın görüşüyle bölgesel ve iklimsel koşulları dikkate alarak il/bölge bazında kademeli satış fiyatı uygulayabilecek.

- İhracatçılara kurumlar vergisi 1 puan indirimli uygulanacak. Teklife göre üretim faaliyetiyle iştigal eden ve ihracat yapan kurumların elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi 1 puan indirimli uygulanacak.

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- Kur garantili mevduat modelinin altyapısı da teklifle kuruluyor.

- 1.12.2021’den önce ihalesi yapılan işlerde müteahhitlere fiyat farkı verilebilecek. Bu kapsamdaki sözleşmelerin, yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayı ile devri de mümkün olacak.

- Merkez Bankası yasasındaki değişiklikle, yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemeyecek.