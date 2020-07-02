Son dakika haberi: Detaylar belli oldu: Sosyal medya düzenlemesinde neler var?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması gerektiğine yönelik açıklamalarının ardından, AK Parti’nin konuyla ilgili hazırladığı kanun teklifi çalışmasının detayları ortaya çıktı. Düzenlemeyle, Twitter başta olmak üzere önemli sosyal ağlara hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi için Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Düzenleme için Almanya ve Fransa’daki uygulamalar örnek olacak.

TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU

AK Parti’nin üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre, Türkiye’de temsilci bulundurulması için Twitter, Instagram ve Facebook gibi şirketlerin temsilcileri ile görüşmeler yapılıyor. Instagram ve Facebook gibi şirketlerin Türkiye’de ofis açmaya sıcak baktığı, Twitter’ın ise bu öneriye olumlu bir yaklaşımda bulunmadığı belirtiliyor.

AVRUPA ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Yapılacak düzenlemeyle, sosyal ağlarda vatandaşların kişisel verilerinin korunması da hedefleniyor. AK Parti Genel Merkezi’nde hukukçu kurmaylar ve bilişim hukukçuları ile bir araya gelerek Avrupa’daki uygulama ve modeller inceledi. AK Parti kurmayları, sosyal medya düzenlemesi konusunda Almanya ya da Fransa’da çıkarılan yasanın örnek alınabileceğini ifade ediyor. Almanya’da, 2018 yılında yürürlüğe giren ve sosyal medyada yayınları düzenleyen yasaya göre, Facebook, Twitter, Reddit ve YouTube gibi platformlarda yer alan zararlı içeriklerin 24 saat içerisinde ortadan kaldırılması, aksi takdirde 50 milyon Euro’ya varan para cezaları öngörülüyor.

Fransa’da ise ırk, din, cinsiyet veya engellilik konularında nefret söylemi barındıran içeriklerin 24 saat içerisinde, çocuk istismarı ve terör propagandası barındıran içeriklerin ise yalnızca bir saat içerisinde yayından kaldırılması gerekiyor. Aksi takdirde söz konusu platformlara içerik başına 1 milyon 250 bin Euro para cezası uygulanıyor.

SAHTE HESAPLARA CEZA

AK Parti kurmayları, sahte hesaplar açılmasını engelleyen bir düzenlemenin olacağını ve ağır cezai yaptırımlarının geleceğini ifade etti. Parti kurmayları, önümüzdeki günlerde tamamlayacakları çalışmayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunacak. Bu konuda MHP ile de görüştüklerini kaydeden parti kurmayları, sosyal medyada getirilecek düzenlemeyle ilgili gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını söylediler. Öte yandan, daha önce MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk’ün “Sosyal medyaya TC kimlik numarası ile girilsin” teklifine AK Parti’nin sıcak bakmadığı öğrenildi.

‘DARK BİTMEDEN KAPATIRSAN GÜCENİRİM’

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sosyal medyaya düzenleme getirileceğine ilişkin açıklamasına yine sosyal medyadan tepki gösterdi. Twitter’dan “#SosyalMedyamaDokunma” hashtag’li paylaşım yapan Akşener, “Dark’ın son sezonunu bitirmeden Netflix’i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın @RTErdogan” dedi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Akşener’in tweet’ini alıntılayarak yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kastederek, “Aman Meral Hanım, şimdi hırsından spoiler verir:)” esprisi yaptı. Erdoğan da, “Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz” paylaşımı yaptı.

ALTUN'DAN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI: ÇARPITMAYA KALKIŞIYORLAR

◊ İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sosyal medyayla ilgili açıklamasının çarpıtıldığını belirtti. Erdoğan’ın sosyal medyayla ilgili açıklamaları üzerine yazılı bir açıklama yapan Altun, özetle şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımızın bazı sosyal medya platformları ile ilgili yaptığı açıklamaları bağlamından koparıp çarpıtmaya kalkışanlara bir çift sözümüz var. Cumhurbaşkanımız bütün siyasi hayatı boyunca vesayetle, anti-demokratik unsurlarla, yasakçı zihniyetle mücadele etmiştir. Bugün kimi sosyal medya platformları ne yazık ki vatandaşlarımızın haklarını gasp etmektedir.

SUÇLARA ZEMİN TEŞKİL EDİYOR

Söz konusu sosyal medya platformları cinsel istismar, müstehcenlik, kumar, dolandırıcılık, suça teşvik, terör propagandası, hakaret gibi kanunlarımızın suç saydığı konularda vatandaşlarımızın haklarının korunmasına yönelik hiçbir katkı sunmamakta, aksine bu suçlara zemin teşkil etmektedir. Ayıca bu platformlar ülkemizde kontrolsüz şekilde kazanç elde etmekte, hiçbir vergi yükümlülüğüne tabi olmaksızın faaliyet göstermektedir. Cumhurbaşkanımız da milletin birliği, bütünlüğü ve menfaati için söz konusu alanda hukuki düzenlemelerin ilgili organlarca yapılmasını vurgulamış ve uluslararası sosyal medya şirketlerinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır. Söz konusu alanda tüm dünyada olduğu gibi düzenlemelerin ve kontrollerin hukuk devleti ilkesi içerisinde yapılacağını da özellikle vurgulamıştır.

ÇABALARI BEYHUDEDİR

Milletimize ve değerlerimize düşmanlıkta sınır tanımayan bazı kesimlerin, yasaklara ve baskılara karşı yıllarca mücadele etmiş Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımını baskıcı ve yasakçı bir kalıp içerisinde sunma çabaları beyhudedir. Türkiye’yi başka ülkelerle karşılaştıranların, kendi ülkesinin tarafında değil de iki yüzlü davranan sosyal medya şirketlerinin yanında durmalarına şaşırmadığımızı da belirtmek isteriz. Türkiye bir hukuk devletidir, güçlü bir devlettir. Hak arama mücadelemiz devam edecektir.” (◊ ANKARA)