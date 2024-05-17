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Düzenekle kopya çekiyorlardı: Ehliyet sınavında suçüstü yakalandılar

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#Ehliyet Sınavı#Kopya#Kars
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 10:07

Kars’ta ehliyet sınavındaki 1 kişi ile ona dışarıdan kameralı düzenekle kopya veren şüpheli 1 kişi KOM ekiplerince suçüstü yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir okulda ehliyet sınavı sırasında kopya çekileceği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan KOM ekipleri, söz konusu okulda sınava giren M.D. (30) ile ona dışarıdan kopya veren T.B.’yi (46) suçüstü yakaladı. 

Düzenekle kopya çekiyorlardı: Ehliyet sınavında suçüstü yakalandılar

ÜZERLERİNDEN DÜZENEK ÇIKTI

KOM ekiplerince suçüstü yakalanan şüphelilerin yapılan üst aramasında kamera, kulaklık, modem ve ses aktarım cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldı.

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Düzenekle kopya çekiyorlardı: Ehliyet sınavında suçüstü yakalandılar

Düzenekle kopya çekiyorlardı: Ehliyet sınavında suçüstü yakalandılar

Düzenekle kopya çekiyorlardı: Ehliyet sınavında suçüstü yakalandılar

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#Ehliyet Sınavı#Kopya#Kars

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