Düzce'deki orman yangını kontrol altına alındı

İlçeye bağlı Esmahanım ve Karatavuk köyleri arasında bulunan çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.angını gören köylüler, Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü, Akçakoca, Sakarya'nın Kocaali ilçe itfaiye ekipleri, jandarma ve köylülerin yoğun çabasıyla yangın 4 saatte kontrol altına alındı.

Çıkan yangında yaklaşık 25 dönümlük fındık ve ormanlık alan zarar gördü.