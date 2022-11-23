Düzce'deki 5.9'luk depremden acı haber

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bölgede, depremin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere saat 14.00 itibarıyla 138 artçı sarsıntı yaşandı. Artçı sarsıntılar sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Gölyaka'daki depremde Düzce, İstanbul, Zonguldak, Sakarya ve Bolu'da biri ağır olmak üzere toplam 80 kişi yaralandığı bildirildi.

DEPREMDE AYAĞI TAKILIP DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Düzce’nin Gölyaka ilçesi merkezli 5.9 büyüklüğündeki deprem sırasında Çilimli’ye bağlı Pırpır köyünde oturan Hikmet Çelebi (48), panik içinde evinden çıkmaya çalışırken ayağı takılarak düştü.

Başını beton merdiven korkuluklarına çarpan Çelebi, sağlık ekipleri tarafından ilk olarak Çilimli Entegre Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hikmet Çelebi ardından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’ne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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