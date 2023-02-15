Düzce'de zincirleme kaza: 15 işçi yaralı

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Kaza, saat 07.00 sıralarında, D-100 yolu Çilimli Sapağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Adnan Sine'nin kullandığı servis minibüsü, iddiaya göre, önünde aniden duran İsa Seyran yönetimindeki TIR'a çarptı. Arkadan gelen Yakup Aktaş'ın kullandığı servis minibüsü ile Recep Aktaş yönetimindeki servis minibüsü de birbirlerine çarptı.

Kazada minibüslerdeki 15 tekstil işçisi, yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.