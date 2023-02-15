Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Düzce'de zincirleme kaza: 15 işçi yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Düzce #Zincirleme Kaza#Tır
Düzcede zincirleme kaza: 15 işçi yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 09:55

Düzce'de, 1 TIR ile 3 servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada, 15 tekstil işçisi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 07.00 sıralarında, D-100 yolu Çilimli Sapağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Adnan Sine'nin kullandığı servis minibüsü, iddiaya göre, önünde aniden duran İsa Seyran yönetimindeki TIR'a çarptı. Arkadan gelen Yakup Aktaş'ın kullandığı servis minibüsü ile Recep Aktaş yönetimindeki servis minibüsü de birbirlerine çarptı.

Kazada minibüslerdeki 15 tekstil işçisi, yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Düzce #Zincirleme Kaza#Tır

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan felakette onuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan felakette onuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
İki günde 4ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayında son durum ne En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi

İki günde 4'ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayı'nda son durum ne? 'En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi'

#Kahramanmaraş Depremi
10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı Testler nasıl yaptırılır İlk nereye başvurulmalı

10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı? Testler nasıl yaptırılır? İlk nereye başvurulmalı?

#Deprem