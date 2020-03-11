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DÜZCE (AA)
Haber Giriş: 11.03.2020 - 11:06,Son Güncelleme:/

Düzce'de yoğun sis etkili oluyor

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Düzce'de yoğun sis etkili oluyor
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Düzce'de yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde sabah etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.
Atatürk Bulvarı, İstanbul ve Mimar Sinan caddeleri ile D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli davranmaları yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, öğle saatlerinde sisin etkisinin azalması bekleniyor.

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