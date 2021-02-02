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Gündem
DÜZCE (AA)
Haber Giriş: 02.02.2021 - 17:06 | Son Güncelleme:

Düzce'de yasa dışı avlanan 33 kişiye para cezası

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Düzce'de yasa dışı avlanan 33 kişiye para cezası
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Düzce'de geçen ay yapılan denetim ve kontrollerde yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 33 kişiye para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerince ocak ayında av koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.
Çalışma kapsamında 177 avcıdan yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 33'üne 49 bin 187 lira idari para cezası ve 11 bin 933 lira tazminat uygulandı. Ekipler ayrıca 12 tüfeğe el koydu.

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