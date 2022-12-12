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Düzce'de yangın! Depremden kurtarılan eşyalar yangında kül oldu

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#Düzce#Deprem#Yangın
Düzcede yangın Depremden kurtarılan eşyalar yangında kül oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 01:48

Düzce’de, depremde ağır hasar gören evden kurtarılan eşyaların konulduğu depoda yangın çıktı. Eşyaların kül olduğu yangında 3 kişi de dumandan etkilendi.

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Olay saat 22.30 sıralarında Düzce'nin Gürcüçiftlik köyünde meydana geldi. Emrullak Küçükdişli’nin evi 23 Kasım’da yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gördü.

Düzcede yangın Depremden kurtarılan eşyalar yangında kül oldu

Evinin yanında kurulan konteynerde kalan Küçükdişli ailesi, evden çıkardıkları eşyayı da depoya koydu. Depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangına müdahale etmeye çalışan 3 kişi de dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale etti. yangın söndürülürken, depoda bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 

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Düzcede yangın Depremden kurtarılan eşyalar yangında kül oldu

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#Düzce#Deprem#Yangın

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