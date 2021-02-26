MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDüzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
GeriGündem Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DÜZCE (AA)
Haber Giriş: 26.02.2021 - 15:58 | Son Güncelleme:

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Abone Olgoogle-news

Düzce'de "uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yakalanan 2 zanlının üst aramasında ve ikametgahlarında uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Zanlılardan uyuşturucu aldıkları tespit edilen 5 kişi hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi