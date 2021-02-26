Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Düzce'de "uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yakalanan 2 zanlının üst aramasında ve ikametgahlarında uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Zanlılardan uyuşturucu aldıkları tespit edilen 5 kişi hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.