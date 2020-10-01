Düzce’de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Kuyumcuzade Bulvarı’nda yapılan denetimlerde özellikle ilçe ve köylere yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçları kontrol edildi. Kontroller sırasında araçlarında temizliğe dikkat etmeyen ve dezenfektan bulundurmayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Bazı sürücüler, ceza yazılmaması için polislere hemen yıkatacağını söyledi, ancak ceza yemekten kurtulamadı.

Denetimlerde 21 sürücüye 32 bin 745 TL ceza kesildi.