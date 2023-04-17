Düzce'de TDP’den istifa eden 44 kişi, AK Parti’ye katıldı

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TDP Düzce İl Başkanlığı görevini yürüten Sezgin Aktaş, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bazna, Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hakan Karslıoğlu ve TDP 1'inci sıra Düzce Milletvekili Adayı Ercan Kızılçaoğlu ile parti üyesi 40 kişi, 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde partilerinin Millet İttifakı’na destek vereceğini açıklamasına tepki gösterdi. 44 partili, istifa ederek Cumhur İttifakı ortağı AK Parti’ye katılma kararı aldı. TDP’liler, düzenlenen törenle AK Parti’ye katıldı. TDP’lileri, İl Başkanlığı binasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile partililer karşıladı.

​Partisinin tercih ettiği safın kendileriyle zıt düştüğünü ifade ederek istifa kararı aldıklarını belirten Aktaş, “Sadece seçimi kazanmak için gözünü karartan CHP ile aynı masada benim partimin olmasını kabullenemedim ve istifa ettim. Bizler Türkiye Değişim Partisi’nde görev aldığımızda Genel Başkan Mustafa Sarıgül’ün sağ kesime daha yakın olduğunu, vatan, millet aşkı ile Cumhur İttifakı içinde yer alacağını ve özellikle HDP’den çok uzak duracağını düşündük. Gelinen süreçte Türkiye Değişim Partisi’nin tercih ettiği saf bizim doğrularımızla zıt kutuplarda yer aldı. Bu sebeple en doğru siyasetin Cumhur İttifakı içinde yapılacağına inanarak partimdeki görevimden istifa edip AK Parti saflarına katılmayı ettim. Benimle birlikte bu yolda yürüyen parti üyesi arkadaşlarımla aldığımız kararla bu mübarek Kadir Gecesi’nde mübarek bir yola çıktığımıza inancım tamdır. Düzce’mize, AK Parti’mize, vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun” dedi.

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AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ise AK Parti ailesinin her geçen gün genişlediğini ifade ederek “Sezgin Aktaş arkadaşımızın yaptığı çalışmaları yakından takip ettik. Hepimizin kırmızı çizgileri var ve Sezgin arkadaşımızla çizgilerimiz aynı. Kendilerini aramızda görmekten büyük onur ve mutluluk duyduk. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Sezgin Aktaş ve diğer partililere AK Parti rozetlerini taktı. (DHA)