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Gündem
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 05.08.2021 - 13:55 | Son Güncelleme:

Düzce'de skandal görüntüler: Anaokulunda nargile içtiler

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Düzce'de skandal görüntüler: Anaokulunda nargile içtiler

Düzce Özel Eğitim Anaokulu'nda okul müdürü ve öğretmenler sınıfta nargile içerken çektikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. Daha sonra sosyal medyadan fotoğrafları kaldıran Okul Müdürü Adnan Kırca ise , açıklama yapmadı.

Düzce Beyciler Mahallesi'nde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Düzce Özel Eğitim Anaokulu Okul Müdürü Adnan Kırca ve öğretmenler bir sınıfta nargile içerken fotoğraf çektirip 'Dostlarla muhabbet' yazarak sosyal medyada paylaştı. Bir süre sonra sosyal medyadan fotoğrafları kaldıran Okul Müdürü Adnan Kırca, açıklama yapmadı.

Düzcede skandal görüntüler: Anaokulunda nargile içtiler

Fotoğrafın sosyal medyada yayıldığını gören İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise konuyla ilgili idari soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, "Bahsi geçen hususlarla ilgili olarak Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Düzcede skandal görüntüler: Anaokulunda nargile içtiler

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