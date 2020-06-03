Düzce'de sağanak sonrası dere taştı, köy yollarını su bastı

Düzce’de gece başlayan ve bu sabah da devam eden şiddetli yağmur, Gündolaması köyünde su baskınlarına neden oldu. Yağmur sularının getirdiği dal ve çöpler nedeniyle dolan dere yatağından taşan sular, köydeki bahçe ve yolları kapladı. Köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı çalışmalar sonrası dere yataklarının açılmasıyla sular tahliye edilirken, suların evlere kadar girmesi önlendi.