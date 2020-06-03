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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 03.06.2020 - 12:26,Son Güncelleme:

Düzce'de sağanak sonrası dere taştı, köy yollarını su bastı

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Düzce'de sağanak sonrası dere taştı, köy yollarını su bastı
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DÜZCE’de etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Gündolaması köyündeki dere taştı. Köydeki bahçe ve yollar ise sular altında kaldı.

Düzce’de gece başlayan ve bu sabah da devam eden şiddetli yağmur, Gündolaması köyünde su baskınlarına neden oldu. Yağmur sularının getirdiği dal ve çöpler nedeniyle dolan dere yatağından taşan sular, köydeki bahçe ve yolları kapladı. Köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı çalışmalar sonrası dere yataklarının açılmasıyla sular tahliye edilirken, suların evlere kadar girmesi önlendi.

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