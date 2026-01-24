×
Gündem Haberleri

Düzce’de pasaj bodrumunda erkek cesedi bulundu

Düzce’de bir pasajın bodrum katında bir erkek cesedi bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, Düzce Merkez Şerefiye Mahallesi Ümit Sokak üzerinde bulanan bir binada meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bodrum katta bir şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi.

 

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, cesedin kimliğinin tespit edilmesi için isim belirleme çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmada şahsın 36 yaşındaki Zeki Onur Garip olduğu belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ YAPILACAK OTOPSİNİN ARDINDAN NETLİK KAZANACAK

Olayla ilgili inceleme sürerken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Savcılık olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

