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DHA
Haber Giriş: 06.09.2020 - 18:40 | Son Güncelleme:

Düzce'de otomobil, alev alev yandı

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Düzce'de otomobil, alev alev yandı
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Düzce’de, TEM yolunda motor kısmından yanmaya başlayan otomobil, alev topuna döndü. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

TEM yolu Gümüşova rampaları mevkisinde, saat 16.30 sıralarında, Ankara yönüne giden Zeki Kazancı'nın kullandığı 81 AAT 278 plakalı otomobil, motor kısmından yanmaya başladı. Duman çıktığını fark eden Kazancı, sağ şeride park ederek, eşiyle hemen araçtan indi. Zeki Kazancı ve eşinin araçtan inmesinin ardından otomobil, alev alev yanmaya başladı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Hurdaya dönen araç, çekiciyle yoldan kaldırıldı.

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