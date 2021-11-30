Düzce'de lodos etkili oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiyeyi isyan ettiren görüntü...Cani baba hakkında karar verildiTürkiye'yi isyan ettiren görüntü...Cani 'baba' hakkında karar verildi#Gaziantep
Tam bir Amerikan rüyası Twitterın başına geçen isimsiz CEO Parag AgrawalTam bir Amerikan rüyası! Twitter'ın başına geçen 'isimsiz CEO' Parag Agrawal#Parag Agrawal
Ballon dOr ödülü açıklandı, kıyamet koptu: Skandal, kepazelik...Ballon d'Or ödülü açıklandı, kıyamet koptu: 'Skandal, kepazelik...' #Ballon D'or
AK Partili Çelik son noktayı koydu: Cumhur İttifakının adayı CumhurbaşkanımızdırAK Partili Çelik son noktayı koydu: Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanımızdır#ANKARA
Kum fırtınasının ortasında kaldılar Acı haber geldi…Kum fırtınasının ortasında kaldılar! Acı haber geldi…#Konya
Türkiye OECD ikincisi oldu... Üçüncü çeyrekte de güçlü büyüme Bakan Elvan: Herkes en iyi şekilde yararlanacakTürkiye OECD ikincisi oldu... Üçüncü çeyrekte de güçlü büyüme! Bakan Elvan: Herkes en iyi şekilde yararlanacak#Büyüme
Dünyanın en zenginlerinden.. Dev şirketin sahibi kızını başkan yaptıDünyanın en zenginlerinden.. Dev şirketin sahibi kızını başkan yaptı#Zara
Babacana tepki gösterdi... Mansur Yavaşı işaret ettiBabacan'a tepki gösterdi... Mansur Yavaş'ı işaret etti#Bahçeli
Casusluk iddiası soruşturması... Metin Gürcanla ilgili görüntüler ortaya çıktı'Casusluk iddiası' soruşturması... Metin Gürcan'la ilgili görüntüler ortaya çıktı#Casusluk
9.5 milyar dolar ile rekor kırdı Uyarı geldi9.5 milyar dolar ile rekor kırdı! Uyarı geldi#Kripto Para Piyasaları
Şaşırtan karar Aşı olmayanlara her ay 100 Euro ceza...Şaşırtan karar! Aşı olmayanlara her ay 100 Euro ceza...#Yunanistan
Kraliçe Elizabeth, Kate ile Williamı öyle görmeye dayanamadıKraliçe Elizabeth, Kate ile William'ı öyle görmeye dayanamadı#Kate Middleton
Ne giyeceğime bile kocam karar veriyorduNe giyeceğime bile kocam karar veriyordu#Paulina Porizkova
Delta varyantının kendini yok ettiği iddiası... Japonyada vakalar nasıl bitme noktasına geldiDelta varyantının kendini yok ettiği iddiası... Japonya'da vakalar nasıl bitme noktasına geldi?#Covid-19
Bilim kurgu gerçek oldu... Umudun yeni adı: XenobotBilim kurgu gerçek oldu... Umudun yeni adı: Xenobot#Dünya
HABERLERGündem Haberleri

Düzce'de lodos etkili oldu

#Lodos#Düzce#Fırtına

Düzce'de etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle caminin minaresi beşik gibi sallandı. Aynı zamanda bir öğrenci yurdunun çatısı çöktü, bazı binaların çatısı ise rüzgarın şiddetine dayanamayarak etrafa saçıldı.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu uyarının ardından Düzce'de lodos etkili oluyor. Saatte 80 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgar sebebiyle ağaçlar devrildi, evlerin çatıları uçtu, bazı evlerin çatılarında çökme meydana geldi. Düzce’nin Karaçörtlen köyünde ise caminin minaresi rüzgar sonrasında beşik gibi sallandı. Bu anlar da köyde bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Erkek öğrenci yurdunun çatısında ise sağanak yağış ve fırtına sebebiyle çökme meydana geldi. Çökme sonrasında yurdun içerisinde hasar meydana gelirken, oda da bulunan öğrenciler de tahliye edildi. Bir kız yurdunun çatısı da rüzgar sebebiyle bahçeye uçtu. Kentte etkili olan lodosun verdiği hasarlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Fırtına sebebiyle bir çok binada hasar meydana gelirken, bazı ağaçlar devrildi, bazıları kökünden kırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lodos#Düzce#Fırtına

BAKMADAN GEÇME!

Omicronu tespit eden doktor risk grubunu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor risk grubunu açıkladı

#Koronavrüs
Sadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı Nedir bu çocuğun sırrı

Sadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı! Nedir bu çocuğun sırrı?

#Ryan Kaji
Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil