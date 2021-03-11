Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreyi aştı.

Denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limandaki güvenli bölgelere aldı.

Oluşan dev dalgaları izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Meteoroloji yetkilileri, sağanak ve kuvvetli rüzgarın bölgede iki gün etkili olmasının beklendiğini bildirdi.