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Gündem
DÜZCE (AA)
Haber Giriş: 11.03.2021 - 14:53 | Son Güncelleme:

Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

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Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreyi aştı.
Denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limandaki güvenli bölgelere aldı.
Oluşan dev dalgaları izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Meteoroloji yetkilileri, sağanak ve kuvvetli rüzgarın bölgede iki gün etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Düzcede kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

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