Düzce'de küçük kıza iğrenç istismar böyle ortaya çıktı! Anneannesi şüphelenince...

Olay, Düzce’nin Derelitütüncü Mahallesi’nde meydana geldi. Annesi A.K. ile birlikte İstanbul’da yaşayan 11 yaşındaki kızı A.K., Düzce’de oturan anneannesinin yanına geldi. Anneanne, torununun durumundan şüphelenerek küçük kızı hastaneye götürdü. Hastanede yapılan muayenede kızın hamile olduğu ortaya çıktı.

ANNESİNİN BİRLİKTE YAŞADIĞI H.Ç.'NİN İSTİSMARINA UĞRAMIŞ

Durum Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne haber verildi. Çocuk İzleme Merkezi’ne götürülen çocuğun burada annesinin birlikte yaşadığı H.Ç.’nin cinsel istismarına uğrağını söylediği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

A.K. koruma altına alınırken şüpheli H.Ç ve kızın annesi A.K,. İstanbul Anadolu Adliyesi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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