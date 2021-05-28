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Gündem
Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- 
Haber Giriş: 28.05.2021 - 15:08 | Son Güncelleme:

Düzce'de küçük kıza iğrenç istismar böyle ortaya çıktı! Anneannesi şüphelenince...

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Düzce'de küçük kıza iğrenç istismar böyle ortaya çıktı! Anneannesi şüphelenince...

Düzce'de yanına gelen 11 yaşındaki torununun durumundan şüphelenen anneanne, küçük kızı hastaneye götürünce hamile olduğu ortaya çıktı. Küçük kızın ifadesi üzerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen annesinin birlikte yaşadığı H.Ç. gözaltına alındı.

Olay, Düzce’nin Derelitütüncü Mahallesi’nde meydana geldi. Annesi A.K. ile birlikte İstanbul’da  yaşayan  11 yaşındaki kızı A.K., Düzce’de oturan anneannesinin yanına geldi. Anneanne, torununun durumundan şüphelenerek küçük kızı hastaneye götürdü. Hastanede yapılan muayenede kızın hamile olduğu ortaya çıktı.

ANNESİNİN BİRLİKTE YAŞADIĞI H.Ç.'NİN İSTİSMARINA UĞRAMIŞ

Durum Emniyet  Müdürlüğü ile  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne haber verildi. Çocuk İzleme Merkezi’ne götürülen çocuğun burada annesinin birlikte yaşadığı H.Ç.’nin cinsel istismarına uğrağını söylediği öğrenildi. 

GÖZALTINA ALINDI

A.K. koruma altına alınırken şüpheli H.Ç ve  kızın annesi A.K,. İstanbul Anadolu Adliyesi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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