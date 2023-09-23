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Düzce'de korkutan yangın! Trafo patladı, çatı alev alev yandı

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#Düzce#Yangın#Düzce Trafo
Düzcede korkutan yangın Trafo patladı, çatı alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 05:54

Düzce’de 3 katlı binanın çatı katında trafo patlaması sebebi ile çıkan yangında çatı alev alev yandı. Yaklaşık 1.5 saatlik çalışma ile yangın kontrol altına alınırken, binanın üst katlarında ve çatı katında maddi hasar oluştu.

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Olay Darıcı Mahallesi 5715. Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 3 katlı apartmanın çatı katında trafo patlaması meydana geldi. Bir anda alev topuna dönen yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler alev alev yanan çatı yangınına müdahale etmeye başladı.

Düzcede korkutan yangın Trafo patladı, çatı alev alev yandı

Merdivenlerle yangına müdahaleye başlayan ekipler bir yandan da bina içinden alevleri söndürmeye çalıştı. Yaklaşık 1.5 saatlik çalışma ile yangın kontrol altına alınırken, binanın üst katlarında ve çatı katında maddi hasar oluştu.

Düzcede korkutan yangın Trafo patladı, çatı alev alev yandı

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#Düzce#Yangın#Düzce Trafo

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