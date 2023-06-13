Düzce'de korkunç olay! Kendisini döven oğlunu öldürdü

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Olay, saat 13.30 sıralarında Çilimli ilçesi Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Akcan ile uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen oğlu Mustafa Akcan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mustafa Akcan, babasını dövüp, yaraladı.

Ahmet Akcan da oğlunu evde bulunan tabanca ile vurdu. Mustafa Akcan, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ahmet Akcan ise hastanede tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.