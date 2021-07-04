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Gündem
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 04.07.2021 - 01:11 | Son Güncelleme:

Düzce'de korkunç kaza! Araçlar birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

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Düzce'de korkunç kaza! Araçlar birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Düzce'de, D-100 Karayolu üzerinde 4 aracın karıştığı kazada 2’si çocuk 12 kişi yaralandı. Trafik polisi memuru İbrahim Çakır, başka kazaların yaşanmaması için fırçayla yolu süpürdü.

Ankara istikametine gitmekte olan Fikret Kaya yönetimindeki 81 FM 190 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan gelen Fatih Kangerci idaresindeki 81 FH 003 plakalı kamyonet, Aykut Sarıoyun idaresindeki 81 FK 575 plakalı otomobil ve Selami Yeşiltepe'nin kullandığı 81 BV 260 plakalı otomobil duramayarak birbirlerine çarptı.

Düzcede korkunç kaza Araçlar birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
Kazada 2’si çocuk 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Düzcede korkunç kaza Araçlar birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Kazada yolun bir an önce açılması ve başka kaza yaşanmaması için trafik polisi memuru İbrahim Çakır, esnaflardan aldığı fırçayla yolu süpürerek, araçlardan düşen parçaları yok kenarına attı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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