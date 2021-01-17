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Gündem
AA
Haber Giriş: 17.01.2021 - 01:39 | Son Güncelleme:

Düzce'de korkunç kaza! 2'si çocuk, 6 yaralı

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Düzce'de korkunç kaza! 2'si çocuk, 6 yaralı
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Düzce'de pikabın şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Ümit Can idaresindeki 54 ANN 999 plakalı pikap, Beyköy beldesi Uğur köyü yolunda yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.

Sürücü Can, pikapta bulunan Handan Aktürk, Derin Can, Cansu Usta ile çocuklar Berrak ve Yaprak Aktürk yaralandı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine Düzce ve Beyköy itfaiyesi, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, Berrak ve Yaprak Aktürk ile sürücü Ümit Can, Derin Can, Cansu Usta'yı ambulanslara aldı.

Yaralılardan Handan Aktürk ise itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerince sedyeye konarak iple yukarıya çekildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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