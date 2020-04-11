Düzce’de karantina süreleri dolan 467 kişi evlerine gönderildi

Farklı ülkelerden geldikten sonra Düzce’deki Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Necla Pekolcay ve Raziye Begüm Sultan Öğrenci Yurtlarında karantinaya alınan 467 kişinin 14 günlük karantina süreleri, bugün doldu. Tek tek yurttan çıkarılarak pasaport ve kimlik kontrolleri yapılan 467 kişi, 24 otobüs ile memleketlerine gönderildi.

Karantinadan çıkanlar, ailelerini özlediklerini dile getirdi.