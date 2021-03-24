Düzce’de kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı

Düzce’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu. Kar yağışı yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerdeki köylerde 33 köy yolu ulaşıma kapandı. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı. 10 köy yolu ulaşıma açılırken, 23 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar devam ediyor.

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