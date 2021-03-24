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Gündem
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 24.03.2021 - 11:30 | Son Güncelleme:

Düzce’de kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı

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Düzce’de kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı

DÜZCE’de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki köylerin yolları ulaşıma kapandı. 23 köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

Düzce’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu. Kar yağışı yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerdeki köylerde 33 köy yolu ulaşıma kapandı. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı. 10 köy yolu ulaşıma açılırken, 23 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar devam ediyor.

 

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