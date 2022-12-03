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Düzce'de kamyon, askerleri taşıyan minibüse çarptı: 6 yaralı

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#Düzce#Trafik Kazası#Asker
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 13:24

Düzce’de, kamyonun, deprem bölgesinde görevlendirilen askerleri taşıyan minibüse arkadan çarptığı kazada, 6 asker yaralandı.

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Kaza, saat 12.00 sıralarında, Düzce- Akçakoca kara yolunun Şifalı Su mevkisinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Muhammed Kaya yönetimindeki kamyon, aynı yöne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüse arkadan çarptı.

Kazada, deprem bölgesi Düzce’de görev yaptıktan sonra Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’na gitmek için yola çıkan minibüsteki 13 askerden 6’sı yaralandı.

Yaralı askerler, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Düzce’deki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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#Düzce#Trafik Kazası#Asker

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