Düzce'de kamyon, askerleri taşıyan minibüse çarptı: 6 yaralı

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Kaza, saat 12.00 sıralarında, Düzce- Akçakoca kara yolunun Şifalı Su mevkisinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Muhammed Kaya yönetimindeki kamyon, aynı yöne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüse arkadan çarptı.
Kazada, deprem bölgesi Düzce’de görev yaptıktan sonra Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’na gitmek için yola çıkan minibüsteki 13 askerden 6’sı yaralandı.
Yaralı askerler, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Düzce’deki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.