Düzce'de kaldırımda ölü bulunmuştu! Zanlının ifadesi ortaya çıktı: 'Annemi taciz ettiği için öldürdüm'

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Olay, dün saat 19.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi 1247 Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yürüyen vatandaşlar, duydukları bir silah sesinin ardından polise ihbarda bulundu. Bölgede inceleme yapan polis, Resul Kaplan’ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kaplan'ın başının arka kısmından tabancayla vurulduğu belirlendi. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

"ANNEMİ TACİZ ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Polisin yaptığı araştırmada, Kaplan'ı O.Y.'nin öldürdüğü ortaya çıktı. Polis ekipleri, O.Y.'yi bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek saklandığı yerde bularak gözaltına aldı. O.Y.'nin, emniyetteki sorgusunda Kaplan'ı, annesi A.Y.'yi taciz ettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

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O.Y.’nin, Resul Kaplan'ı annesi A.Y.'nin evinin önünde gördüğünü ve bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Bu arada ifadesine başvurulan A.Y.'nin de evli olduğu ve eşinin de cezaevinde bulunduğunu söylediği, Resul Kaplan'ın da kendisini telefonla arayıp, evinin önüne gelerek taciz ettiğini ve birlikte olmaya zorladığını söylediği ifade edildi.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, ölen Resul Kaplan'ın daha önce de başka bir kadını telefon mesajlarıyla ve arayarak taciz ettiği gerekçesiyle bir süre tutuklu kaldığı öğrenildi.