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Düzce'de "insanlık ölmemiş" dedirten olay: Parayı kameraya gösterip bıraktılar

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#Düzce#İnsanlık#Güvenlik Kamerası
Düzcede insanlık ölmemiş dedirten olay: Parayı kameraya gösterip bıraktılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 17:16

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde gece saatlerinde açık buldukları marketten 2 ekmek alan gençler, içeride kimseyi bulamayınca ekmeğin parasını güvenlik kamerasına gösterip dolaba bıraktı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, gece saatlerinde Gölyaka ilçesindeki bir markette meydana geldi. İhtiyaçları için markete gelen gençler, raflardan 2 ekmek aldı. İş yerinde görevli kimsenin bulunmadığını fark eden gençlerden biri, ekmeklerin ücretini güvenlik kamerasına doğru gösterdi.

Düzcede insanlık ölmemiş dedirten olay: Parayı kameraya gösterip bıraktılar

Bir süre parayı kameraya gösteren gençler, ardından parayı ekmek dolabına bırakarak marketten ayrıldı.

Düzcede insanlık ölmemiş dedirten olay: Parayı kameraya gösterip bıraktılar

Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde gençlerin parayı kameraya gösterip ekmek dolabına bıraktıkları anlar yer aldı.

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#Düzce#İnsanlık#Güvenlik Kamerası

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