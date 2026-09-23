Düzce'de "insanlık ölmemiş" dedirten olay: Parayı kameraya gösterip bıraktılar

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde gece saatlerinde açık buldukları marketten 2 ekmek alan gençler, içeride kimseyi bulamayınca ekmeğin parasını güvenlik kamerasına gösterip dolaba bıraktı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Olay, gece saatlerinde Gölyaka ilçesindeki bir markette meydana geldi. İhtiyaçları için markete gelen gençler, raflardan 2 ekmek aldı. İş yerinde görevli kimsenin bulunmadığını fark eden gençlerden biri, ekmeklerin ücretini güvenlik kamerasına doğru gösterdi.
Bir süre parayı kameraya gösteren gençler, ardından parayı ekmek dolabına bırakarak marketten ayrıldı.
Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde gençlerin parayı kameraya gösterip ekmek dolabına bıraktıkları anlar yer aldı.