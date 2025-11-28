Düzce'de ilginç olay! Dilenci, zabıta işlem yaparken aniden soyunarak kaçtı

Haberin Devamı

Olay, önceki gece Düzce şehir merkezindeki Çoban Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bölgede dilendiği ve çevreye rahatsızlık veren kişi ile ilgili Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler, ihbarda adı geçen C.A.'yı tespit ederek işlemler için Darıcı Mahallesi'ndeki zabıta binasına götürdü. Üst aramasında C.A.'nın üzerinden 6 bin 835 lira çıktı.

MAHALLELİ DE YAKALAMAYA ÇALIŞTI

Hakkında idari işlem yapıldığı sırada C.A., aniden soyunarak binadan dışarı kaçtı. Çırılçıplak vaziyette mahalle aralarına giren C. A.'yı gören vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Bazı mahalle sakinlerinin yakalamayı çalıştığı C. A.'yı, zabıta ekipleri kısa sürede durdurarak yeniden binaya götürdü.

O anlar, cep telefonu kamerasına yansırken; görüntülerde, C.A.'nın çırılçıplak şekilde koştuğu ve çevredeki vatandaşların bağırarak tepki gösterdiği anlar yer aldı.

Haberin Devamı

C. A. hakkında yapılan idari işlemlerin ardından bölgeden uzaklaştırıldı.