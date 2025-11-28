×
Düzce'de ilginç olay! Dilenci, zabıta işlem yaparken aniden soyunarak kaçtı

Düzcede ilginç olay Dilenci, zabıta işlem yaparken aniden soyunarak kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 16:10

Düzce'de dilencilik yaptığı gerekçesiyle zabıta tarafından merkeze götürülen kişi, işlemler sırasında soyunarak kaçtı. Sokak aralarında çırılçıplak halde koşan kişi, yine zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Mahallelinin de tepki gösterdiği o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gece Düzce şehir merkezindeki Çoban Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bölgede dilendiği ve çevreye rahatsızlık veren kişi ile ilgili Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler, ihbarda adı geçen C.A.'yı tespit ederek işlemler için Darıcı Mahallesi'ndeki zabıta binasına götürdü. Üst aramasında C.A.'nın üzerinden 6 bin 835 lira çıktı.

MAHALLELİ DE YAKALAMAYA ÇALIŞTI

Hakkında idari işlem yapıldığı sırada C.A., aniden soyunarak binadan dışarı kaçtı. Çırılçıplak vaziyette mahalle aralarına giren C. A.'yı gören vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Bazı mahalle sakinlerinin yakalamayı çalıştığı C. A.'yı, zabıta ekipleri kısa sürede durdurarak yeniden binaya götürdü.

O anlar, cep telefonu kamerasına yansırken; görüntülerde, C.A.'nın çırılçıplak şekilde koştuğu ve çevredeki vatandaşların bağırarak tepki gösterdiği anlar yer aldı.

C. A. hakkında yapılan idari işlemlerin ardından bölgeden uzaklaştırıldı.

