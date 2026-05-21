Düzce’de huzurevinde yangın! Yatalak vatandaşlar yatakları ile birlikte binadan çıkarıldı

Yangın, saat 01.00 sıralarında Kaynaşlı ilçesinde bulunan Kızılay Akcakoca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezinde çıktı. 4 katlı binanın en üst katında bulunan sistem odasından dumanların yayıldığını fark eden personelin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Huzurevinde kalan 53 vatandaş tahliye edildi. Huzurevinde kalan yatalak vatandaşlar da yatakları ile birlikte binadan çıkarıldı. Yatalak vatandaşlar olay yerine gelen ambulanslarla Kaynaşlı Devlet Hastanesine nakledildi. Huzurevinde kalan diğer vatandaşlar ise geceyi geçirmek için Karayolları Şefliğine ait misafirhaneye yerleştirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.