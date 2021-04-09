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Gündem
Tugay BEKTAŞ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 09.04.2021 - 12:24 | Son Güncelleme:

Düzce’de Hasanlar Barajı doldu

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Düzce’de Hasanlar Barajı doldu

DÜZCE’de, sulama ve enerji amacıyla kullanılan Hasanlar Barajı, tamamen doldu. Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, son yağışlarla yüzlerinin güldüğünü, çiftçinin sorun yaşamayacağını söyledi.

Düzce’de Hasanlar Barajı doldu
Düzce’de tarım arazilerinin sulanmasında ve enerji amacıyla kullanılan Hasanlar Barajı’nda kasım-aralık aylarında su seviyesi, yüzde 20 seviyelerinin altına düştü. Mart ve nisan aylarında yağışlar ve eriyen karlar, 37,5 milyon metreküp su toplama kapasitesine sahip barajın yüzde 100 seviyesine ulaşmasını sağladı. Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, “Son yağışlar yüzümüzü güldürdü. Baraj son safhasına ulaştı. Düzce çiftçisi, çeltik, mısır, kabak ekicisi sulama sorunu yaşamayacak, demektir. Çiftçilerimiz su konusunda rahat olsunlar” dedi.

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