MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDüzce'de hareketli dakikalar! Polis önlerini kesti, böyle yakalandılar.
GeriGündem Düzce'de hareketli dakikalar! Polis önlerini kesti, böyle yakalandılar.
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE (DHA)
Haber Giriş: 26.12.2020 - 14:21 | Son Güncelleme:

Düzce'de hareketli dakikalar! Polis önlerini kesti, böyle yakalandılar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Düzce'de hareketli dakikalar! Polis önlerini kesti, böyle yakalandılar.
Abone Olgoogle-news

Düzce'de sürücünün ‘dur’ ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sırasında polis tarafından önü kesilerek durduruldu. Otomobilden inip yaya olarak kaçmaya çalışan 4 kişi, polis havaya uyarı ateşi açarak yakaladı. Şüphelilerden birinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

D-655 karayolu Çamköy sapağında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, içinde 4 kişinin olduğu otomobili 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam edince polis ekipleri de peşine düştü.

Melen Caddesi’nde polis tarafından önleri kesilen şüpheliler, bu kez otomobilden inip fındık bahçesine girerek kaçmaya çalıştı. Polisler havaya uyarı ateşi açarak şüphelileri durdurdu.

Gözaltına alınan Muhammet E., Semih P., Cemil C. ve Cemil E.’nin kimlik kontrolü yapıldı. Üzerinden silah çıkan Cemil E.’nin cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle