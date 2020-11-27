MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDüzce’de görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
GeriGündem Düzce’de görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DÜZCE (İHA)
Haber Giriş: 27.11.2020 - 14:04 | Son Güncelleme:

Düzce’de görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Düzce’de görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
Abone Olgoogle-news

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dere ölçüldüğü Düzce’de sabah saatlerinde etkisini arttıran sis nedeni ile görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Düzce’de sonbahar aylarının gelmesi ile yoğun bir şekilde görülen sis hayatı olumsuz etkiliyor. Yer yer sıfırın altında 5 derece olan hava sıcaklığı nedeni ile sabah saatlerinde sis bulutları oluştu. Kent merkezinde görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü alanlarda polis ekipleri tarafından sürücülerin daha dikkatli araç kullanması istendi. Yoğunluğun olduğu bölgelerde önlemler alınırken, vatandaşlara da yollardan dikkatli geçilmesi istendi.

Düzce’de görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle