Düzce'de garip olay! Ev 5 günde 4 kez yandı: "Kendiliğinden yanıyor"

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2025 16:49

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Kıyak ailesine ait evde, 5 günde 4 kez yangın çıktı. Yangınların çıkış nedeni belirlenemezken, ev sahibi Kadir Kıyak (52), "Sadece kendiliğinden yanıyor. Şu anda zaten mağdur durumdayım. Dışarıda kalıyorum. Eşyalarım dışarıda, boşalttık ve zaten bir kısmı kullanılmaz halde" dedi.

Bolu Dağı mevkisinde bulunan Yeşiltepe köyünde 5 kişilik Kıyak ailesinin yaşadığı evde, 19 Ağustos'ta gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın, evdekilerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bu tarihten 24 Ağustos'a kadar, evde 3 farklı yangın daha çıktı. 5 gün içerisindeki 4 yangında evin duvarı, gardırobunun içerisi ve 2 bazanın kenarı yandı.

Aile, söz konusu yangınları kendi imkanları ile söndürdü. İnceleme yapan elektrik dağıtım şirketi, itfaiye ve jandarma ekipleri ise yangının çıkış nedenini belirleyemedi.

Kıyak ailesinin 2020 yılında çıkış nedeni belirlenemeyen yangında evlerinin yandığı, 2 yıl sonra da mevcut konuma yeni ev yaptıkları öğrenildi.

'YANACAK HİÇBİR ŞEY YOK'

Ev sahibi Kadir Kıyak, "Geçen salı akşamı 3,5-4 arası kendi bazamın yandığını gördüm ve söndürdüm. Ondan 2-3 gün sonra tekrar işten geldim, saat 9-10 arası. Odanın yandığını gördüm. Çocukların bağırmasına çıktım. Bunu söndürdük, tekrar dışarı çıktık, sabahladık. Sabah odadaki diğer baza yandı. Bunların bulunduğu yerde hiç yanacak bir şey de yok, elektrik de yok. Yanacak hiçbir şey yok" dedi.

'DIŞARIDA KALIYORUM'

Sokakta kaldıklarını belirten Kıyak, "Elektrik dağıtım şirketi ekiplerine bildirdik, jandarmaya bildirdik, itfaiye geldi. Hepsi inceledi bu evi. Elektrikte veya başka bir yerde hiçbir şey yok. Sadece kendiliğinden yanıyor. Şu anda zaten mağdur durumdayım. Dışarıda kalıyorum. Eşyalarım dışarıda, boşalttık ve zaten bir kısmı kullanılmaz halde. Bütün yetkililerin yardımcı olmasını istiyorum" diye konuştu. Kıyak, yaşananlardan sonra doğaüstü olaylara inanmaya başladığını belirterek, "Ben mesela bazı şeylere inanmazdım ama bu süreçten sonra inanmaya başladım. Bazı şeylere inanmazdım" dedi.

#Düzce#Yeşiltepe Köyü#Yangın

