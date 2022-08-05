Düzce'de feci kaza! TIR, 4 araca çarptı: 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

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Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Yeşilyayla mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yusuf Cançevik, yapım çalışması nedeniyle 2 şeride düşen yolda direksiyon kontrolünü kaybetti. TIR, aynı yöne giden Beytullah Sevim yönetimindeki ve Yusuf Erkan yönetimindeki otomobiller ile Sedat Tunç yönetimindeki ve Selim Sadıç yönetimindeki TIR’lara çarptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, TIR’ların arasında kalan Yusuf Erkan’ın otomobilindeki Ayaz Mehmet Erkan (16), Vahide Gözde Erkan (26) ve Öykü Erkan (14) yaşamını yitirdi. Yaralanan Sedat Tunç ile Yusuf Erkan ve Faruk Abbasoğlu ise ambulanslarla Sakarya Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.