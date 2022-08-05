Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Düzce'de feci kaza! TIR, 4 araca çarptı: 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Düzce#Tır#Trafik Kazası
Düzcede feci kaza TIR, 4 araca çarptı: 2si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2022 12:09

Düzce’de, TEM Otoyolu’nda TIR’ın, aynı yöne giden 2 otomobil ile 2 TIR’a çarptığı kazada Öykü Erkan (14), Ayaz Mehmet Erkan (16), ve Vahide Gözde Erkan hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Yeşilyayla mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yusuf Cançevik, yapım çalışması nedeniyle 2 şeride düşen yolda direksiyon kontrolünü kaybetti. TIR, aynı yöne giden Beytullah Sevim yönetimindeki ve Yusuf Erkan yönetimindeki otomobiller ile Sedat Tunç yönetimindeki ve Selim Sadıç yönetimindeki TIR’lara çarptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, TIR’ların arasında kalan Yusuf Erkan’ın otomobilindeki Ayaz Mehmet Erkan (16), Vahide Gözde Erkan (26) ve Öykü Erkan (14) yaşamını yitirdi. Yaralanan Sedat Tunç ile Yusuf Erkan ve Faruk Abbasoğlu ise ambulanslarla Sakarya Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Düzcede feci kaza TIR, 4 araca çarptı: 2si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Düzce#Tır#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor?

#Sivrisinek
Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış Ocak 2023e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış! 'Ocak 2023'e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman'

#Emlak
Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio

BAKMADAN GEÇME!

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor?

#Sivrisinek
Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış Ocak 2023e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış! 'Ocak 2023'e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman'

#Emlak
Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio