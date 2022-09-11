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Düzce’de feci kaza: Motosiklet refüje çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

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#Düzce#Kaza#Motosiklet
Düzce’de feci kaza: Motosiklet refüje çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 19:24

Düzce’nin D-655 Karayolu’nda kontrolden çıkan motosikletin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

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D-655 Düzce-Akçakoca Karayolu Tepeköy mevkiinde medyana gelen kazada, Batuhan Beşel idaresindeki 43 ABA 139 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Duygu Gedik olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Batuhan Beşel, olay yerine sevk edilen ambulansla ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Beşel, yapıl tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Düzce#Kaza#Motosiklet

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